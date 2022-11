POL-DN: Diebe in Tankstelle unterwegs

Niederzier (ots) - Auf der Kölnstraße in Niederzier ist ein bislang Unbekannter am Sonntag (06.11.2022) gegen 17:00 Uhr gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Nachdem er den Schaden begutachtet hatte, flüchtete er mit seinem Wagen. Nach Angaben von Zeugen befuhr der Unbekannte die Kölnstraße in Niederzier. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei ...

mehr