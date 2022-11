Polizei Düren

POL-DN: Drei Einbrüche in der Rütger-von-Scheven-Straße

Düren (ots)

In der Rütger-von-Scheven-Straße hat es am Freitag (04.11.2022) gleich drei Einbrüche gegeben. Aufgrund der unmittelbaren Nähe und wegen des Tatzeitpunkts ist nicht auszuschließen, dass es sich um nur einen Täter oder eine Tätergruppe handelt.

Bei zwei Einbrüchen sind Wohnungen desselben Hauses betroffen. Der oder die Täter öffneten in beiden Fällen gewaltsam Fenster, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie durchsuchten alle Räume und öffneten Schubladen und Schränke. In einem der Fälle können bislang keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Aus der zweiten Wohnung wurde unter anderem Schokolade sowie Bargeld im unteren zweistelligen Eurobereich entwendet. Der dritte Einbruch in der Rütger-von-Scheven-Straße fand in einem der Nachbarhäuser statt. Hier wurde die Haustür gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter durchsuchten dann sämtliche Zimmer. Ob und wie viel Beute sie machen konnten, ist auch in diesem Fall bislang unklar.

Aufgrund der Angaben der Geschädigten kann der Tatzeitraum bei zwei Einbrüchen auf Freitag zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr eingegrenzt werden. Der dritte Einbruch muss zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr passiert sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

