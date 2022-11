POL-DN: Verkehrsunfall in Linnich - Ein Verletzter

Jülich (ots) - Am Donnerstagmorgen (03.11.2022) kam es in der Straße "Am Aachener Tor" aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 09:35 Uhr wurde der Brand gemeldet. Als die eingesetzten Kräfte von Polizei und Feuerwehr an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, stieg Qualm aus dem Kellergeschoss des Wohnhauses. Die Bewohner des Hauses konnten durch die Kräfte der Feuerwehr aus ...

mehr