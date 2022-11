POL-DN: Festnahme nach Einbruch in Drogeriemarkt

Jülich (ots) - Auf der Jülicher Straße in Welldorf sind Unbekannte zwischen Montag (31.10.2022) und Mittwoch (02.11.2022) in mehrere Container eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich auf einem Firmengelände an der Jülicher Straße Zutritt zu insgesamt zwei Baucontainern. Sie öffneten die Container gewaltsam, dann entwendeten sie Werkzeug im oberen vierstelligen Bereich. Die Tat muss zwischen 16:00 Uhr am Montag und 07:30 Uhr am Mittwoch stattgefunden haben. ...

