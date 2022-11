POL-DN: Einbrüche in Baucontainer

Düren (ots) - Bislang Unbekannte sind zwischen Montag (31.10.2022) und Mittwoch (02.11.2022) in eine Moschee in der Veldener Straße in Düren eingebrochen. Sie entwendeten dort eine Spardose. Der oder die Täter sind vermutlich durch die Eingangstür in die Moschee gelangt. Sie schlugen dann eine Scheibe ein, um sich Zutritt zu dem Hauptbüro zu verschaffen. Hier entwendeten sie eine Spardose, in der sich ein niedriger ...

