Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte brechen in Moschee ein

Düren (ots)

Bislang Unbekannte sind zwischen Montag (31.10.2022) und Mittwoch (02.11.2022) in eine Moschee in der Veldener Straße in Düren eingebrochen. Sie entwendeten dort eine Spardose.

Der oder die Täter sind vermutlich durch die Eingangstür in die Moschee gelangt. Sie schlugen dann eine Scheibe ein, um sich Zutritt zu dem Hauptbüro zu verschaffen. Hier entwendeten sie eine Spardose, in der sich ein niedriger dreistelliger Eurobetrag befand. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatzeitpunkt oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell