POL-DN: Tankstelle in Düren überfallen

Düren (ots) - In der Uhlandstraße in Düren hat ein Trickdieb am Montag (31.10.2022) gegen 12:00 Uhr eine 81-Jährige bestohlen. Der Mann gab sich als Wasserwerker aus. Er machte bei der Seniorin Beute im vierstelligen Bereich. Der bislang Unbekannte hatte der 81-Jährigen zunächst angeboten, ihre Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Hier zeigte er der Seniorin dann einen Ausweis und gab vor, die Wasserstände in der ...

