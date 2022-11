POL-DN: 14-Jähriger ausgeraubt

Düren (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag (01.11.2022) in eine Wohnung in der Leipziger Straße in Düren eingebrochen. Ob und wie viel Beute sie gemacht haben, ist bislang unklar. Der oder die Täter verschafften sich durch ein schmales Fenster Zutritt zu dem Haus, welches sie im Anschluss durchsuchten. Derzeit ist ungeklärt, ob sie etwas entwendeten. Sie flüchteten unerkannt. Der Tatzeitraum lässt sich ...

