POL-DN: Trickdieb gibt sich als Wasserwerker aus

Düren (ots)

In der Uhlandstraße in Düren hat ein Trickdieb am Montag (31.10.2022) gegen 12:00 Uhr eine 81-Jährige bestohlen. Der Mann gab sich als Wasserwerker aus. Er machte bei der Seniorin Beute im vierstelligen Bereich.

Der bislang Unbekannte hatte der 81-Jährigen zunächst angeboten, ihre Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Hier zeigte er der Seniorin dann einen Ausweis und gab vor, die Wasserstände in der Wohnung kontrollieren zu müssen. Im weiteren Verlauf forderte er die Frau auf, das Wasser in der Küche immer wieder auf- und zuzudrehen. Als der Mann plötzlich keine Anweisungen mehr gab, bemerkte die 81-Jährige dass er aus der Wohnung verschwunden war - ebenso wie ihr Portemonnaie und ihre Sparkassenkarte. Als sie diese kurz darauf sperren wollte, war das Konto bereits geleert. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 1,80 m groß - ca. 30 Jahre alt - schlank - glattes, dunkelblondes Haar - gepflegtes Aussehen

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

