Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall mit zwei PKW

Heidleberg (ots)

Am Freitagnacht gegen 25:55 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen zwei PKW in Höhe Czernybrücke / Eppelheimerstraße. Eine 19-jährige Opelfahrerin befuhr den Czernyring und missachtete die Ampel und kollidierte mit einem anderen PKW-Fahrer. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass an der für sie geltenden Lichtzeichenanlage Grünlicht angezeigt wurde. Es entstand ein geringer Sachschaden und verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221 / 991700, in Verbindung zu setzen. /CO

