Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Ketsch - Rhein/Neckar Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwetzingen/Ketsch (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Mittwoch,den 07.09.2022 gegen 07:00 Uhr, und Freitag, den 09.09.2022 11:00 Uhr in der Karlsruher Straße in Ketsch. Ein bislang unbekannter Täter hebelten mittels Blech die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Er durchwühlte die Kommode im Flur. Entwendet wurde hier Goldschmuck. Eine exakte Höhe des entstandenen Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden; die Ermittlungen hierzu dauern an. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt über die Eingangstüre des Mehrfamilienhauses.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202 / 288-0, oder dem Polizeiposten Ketsch, Tel.: 06202 / 61696, in Verbindung zu setzen./ EF

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell