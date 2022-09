Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand einer Scheune, hoher Sachschaden, Pressemeldung Nr. 2

Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in Zuzenhausen, im Bereich am Steinig, eine zweigeschossige Scheune, in Vollbrand. In der oberen Etage wurden Strohballen gelagert. Die Feuerwehr konnte daher nicht verhindern, dass das Gebäude weitgehend ausbrannte. Da auch das angrenzende Wohngebäude vom Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird der Sachschaden auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Um die Wasserversorgung der Löschfahrzeuge zu gewährleisten, musste die direkt angrenzende Zugstrecke Neckargemünd - Sinsheim für mehrere Stunden gesperrt werden, da hier die Wasserschläuche verlegt werden mussten. Die Ermittlungen zu dem Brand wurden vom Polizeirevier Sinsheim aufgenommen.

