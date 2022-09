POL-MA: Mannheim-Wallstadt - BAB 6 nach Unfall wieder frei - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - BAB6 / Wallstadt, Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit insgesamt vier Fahrzeugen auf der BAB6 in Höhe Wallstadt ist der Fahrstreifen von Mannheim in Richtung Viernheim wegen der Landung eines Rettungshubschraubers momentan gesperrt. Weitere Informationen liegen momentan nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Michael Schäfer, PvD Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: ...

