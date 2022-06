Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Erdbeerhütte- Täter flüchtet mit Bargeld

Kirchlengern (ots)

(sls) Polizeibeamte wurden am frühen Donnerstagabend (6.2.) zu einem Verkaufsstand für Erdbeeren an der Häverstraße in Kirchlengern gerufen. Nach ersten Ermittlungen befand sich gegen 17.15 Uhr eine Verkäuferin für die Erdbeeren in der Hütte, die seitlich neben einem Feld aufgestellt ist. Sie wurde von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen und nach den Preisen für die Erdbeeren befragt. Eine Verständigung mit dem Mann war nicht einfach, da dieser nur gebrochen Deutsch sprach. Nachdem die Verkäuferin versuchte den Mann über die Preise zu informieren, betrat dieser plötzlich die Hütte und schubste die Frau zur Seite. Er griff in die Kasse und nahm eine dreistellige Summe an Bargeld mit. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung eines Einkaufsmarktes an der Häverstraße. Der Flüchtende wird mit ca. 185cm großer und kräftiger Statur beschrieben. Er trug ein gemustertes blaues Hemd und eine beige Hose. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang negativ. Die Kriminalpolizei hofft in diesem Zusammenhang auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell