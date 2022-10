POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Kontrolle mit mehreren Strafverfahren und Vollstreckung eines Haftbefehls

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, den 29.10.2022, gegen 00:05 Uhr, wurden Zeugen auf einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw im Bereich Dötlingen aufmerksam, der die Wildeshauser Straße, aus der Ortschaft Dötlingen kommend, in Fahrtrichtung Wildeshausen befuhr. Die nachfolgend alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung antreffen. ...

mehr