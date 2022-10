POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrskontrolle eines Pkw mit diversen eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 29.10.22, gegen 05:40 Uhr, führten Beamte des PK BAB Ahlhorn an der B75 in Delmenhorst-Stickgras eine Verkehrskontrolle eines mit mehreren Personen besetzten Pkw aus Bremen durch. Der 21-jährige Fahrer des Pkw legte u.a. einen polnischen Führerschein vor, der sich bei ...

mehr