POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Gefälschter Führerschein bei Verkehrskontrolle auf der B75 vorgelegt

Delmenhorst (ots) - Glimpflich ausgegangen ist am Freitag, 28. Oktober 2022, gegen 13:20 Uhr, ein Verkehrsunfall in der Gemeinde Großenkneten. Zur Unfallzeit befuhr eine 42-jährige Frau aus der Gemeinde Großenkneten mit einem VW die Amelhauser Straße in Richtung Wildeshausen. Zwischen der Moorbeker Straße und dem Abzweig in Richtung Dötlingen kam sie mit ihrem ...

mehr