POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Führer ohne Fahrerlaubnis in Ahlhorn unterwegs

Delmenhorst (ots)

Auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, 29.10.2022, gegen 04:00 Uhr, ein 35-jähriger Pkw-Führer aus Emstek kontrolliert. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte den Beamten keinen Führerschein vorlegen und war nachweislich der anschließenden Überprüfung auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Folglich wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel in amtliche Verwahrung genommen. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

