Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Gartencenter und Supermarktkiosk

Stockheim / Heimbach (ots)

In der Nacht zu heute wurden Einbrüche in ein Gartencenter und in einen Kiosk gemeldet.

Gegen 01:45 wurde der Alarm in einem Gartencenter in der Straße Am Burgholz in Stockheim ausgelöst. Ein Melder verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten stellte man keine Personen mehr vor Ort fest, konnte aber feststellen, dass ein Türsensor an der Haupteingangstür abmontiert wurde. Zudem befand sich in der Rückwand des Lagers ein etwa 1,5m x 0,5m großes Loch. Ob etwas entwendet wurde, konnte durch den Verantwortlichen noch nicht gesagt werden.

In der Straße "Schönblick" in Heimbach geriet gegen 02:30 Uhr ein Kiosk in den Fokus von Einbrechern. Dieser ist an die Filiale eines Supermarktes angeschlossen. Der oder die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zum Gelände und schoben das Rolltor, das den Kiosk sichert, gewaltsam nach oben. Entwendet wurden Zigaretten. Auch hier ergaben sich vor Ort keine Hinweise auf die Täter.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell