Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheitsfahrt mit tätlichem Angriff auf eine Polizeibeamtin

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 29.10.2022, gegen 00:05 Uhr, wurden Zeugen auf einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw im Bereich Dötlingen aufmerksam, der die Wildeshauser Straße, aus der Ortschaft Dötlingen kommend, in Fahrtrichtung Wildeshausen befuhr.

Die nachfolgend alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung antreffen. Bei der 41-jährigen Fahrzeugführerin stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille.

Zur Entnahme einer Blutprobe wurde die uneinsichtige Fahrzeugführerin der Polizeidienststelle zugeführt. Während des Transportes zeigte sie sich verbal aggressiv und schlug unvermittelt in das Gesicht einer eingesetzten Beamtin.

Gegen die Fahrzeugführerin wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Des Weiteren wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell