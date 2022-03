LPI-SHL: Berauscht und ohne Lappen

Hildburghausen (ots) - Einen in der Wiesenstraße in Hildburghausen aufgestellten Zigarettenautomaten knackten bislang unbekannte Täter unbemerkt auf. Dies wurde in den frühen Mittwochmorgenstunden festgestellt. Die Höhe der erbeuteten Waren ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien ...

