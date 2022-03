Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug leider erfolgreich

Floh-Seligenthal (ots)

Dienstag ereignete sich ein Betrug zum Nachteil eines 78-Jährigen. Drei bislang unbekannte Männer überredeten den Senior in einem Gespräch zur Veranlassung notweniger Dachdeckerarbeiten. Schon während des Verkaufsgespräch rissen die Männer das Dach ab und deckten dieses anschließend mit minderwertigem Material. Nach "vollbrachter" Arbeit forderten die Unbekannten 12.000 Euro, welche der eingeschüchterte Rentner in bar übergab. Der geschätzte Arbeits - und Materialaufwand steht zu dem gezahlten Betrag in keinem Verhältnis. Ob der Sachverhalt in Beziehung zu dem am Mittwoch angezeigten Betrug im Raum Schmalkalden steht, wird gegenwärtig geprüft.

Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen registrierte noch weitere Betrugsversuche. Es kann festgestellt werden, dass die Betrüger nichts unversucht lassen, um an das schnelle Geld zu kommen. Sämtliche Arbeiten an Haus und Hof werden angeboten, um schlussendlich in kurzer Zeit das große Geld zu machen. Nicht selten setzen die Kriminellen die "Auftraggeber" nachfolgend unter Druck und verlangen ein Vielfaches vom eigentlich vereinbarten Preis.

Die Polizei weist deshalb nochmals darauf hin, dass seriöse Firmen keine Haustürgeschäfte dieser Art durchführen. Es wird dazu geraten, bei notwendigen Reparaturarbeiten selbst Kontakt mit einem Fachmann aufzunehmen und unseriösen Handwerker gegenüber deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass kein Bedarf besteht. Auch wenn die Betrüger mit günstigen Angeboten locken, lehnen Sie ab. Oftmals kommt das böse Erwachen erst nachdem die (meist mangelhaften) Arbeiten bereits durchgeführt wurden. Die Betroffenen werden unter Druck gesetzt und fühlen sich verpflichten den genannten Preis, auch wenn dieser exorbitant hoch ist, zu zahlen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell