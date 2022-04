LPI-SHL: Ohne Führerschein und Versicherung

Römhild (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmorgen in ein Gartenhaus in der Hildburghäuser Straße in Römhild ein. Sie entwendeten Werkzeuge im Wert von etwa 150 Euro und verschwanden danach unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

