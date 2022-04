LPI-G: Schuppen aufgebrochen

Gera (ots) - Gera: In der Zeit vom 06.04.2022, 15.30 Uhr - 07.04.2022, 11.15 Uhr verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Täter Zutritt zu fünf Garagen im Garagenkomplex Am Lasurberg in Gera. Inwieweit etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gera Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Entsprechende Hinweise ...

