Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nächtliche Diebestour

Kühndorf (ots)

Ein 17-Jähriger suchte in der Nacht zu Donnerstag Unterschlupf bei seinen Verwandten in Kühndorf. Da er jedoch zuvor bereits seinen Großonkel beklaute, gewährte ihm dieser keinen Einlass mehr ins Haus und verwies ihn des Grundstücks. Anschließend zog der Zurückgewiesene durch die Ortschaft und bediente sich an allerhand sich in den Vorgärten befindlichen Waren. Der Jugendliche entwendete einen Handwagen mit dem er nachfolgend Gasflaschen, Kunstrohrreste, einen Weidenkorb mit Walnüssen und Getränkekisten sowie mehrere Packungen Eier transportierte. Doch damit nicht genug. Er bot die gestohlenen Waren teilweise anderen Dorfbewohnern zum Tausch an. Diese informierten anschließend die Polizei über die Diebes- und Verkaufstour des 17-Jährigen. Beim Eintreffen der Beamten konnte dieser jedoch nicht mehr angetroffen werden. Jedoch ließ er sein Diebesgut an der Hauptstraße im Handwagen zurück. Er muss sich nun u.a. wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl verantworten. Die Polizei sucht gegenwärtig Hauseigentümer, die ebenfalls vom jungen Langfinger beklaut wurden und dies noch nicht zur Anzeige gebracht haben. Bitte melden Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 03693 591-0.

