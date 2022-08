Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Rottweil) Radfahrer zusammengestoßen - 70-jährige Frau zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu

Deißlingen, Lkr. Rottweil (ots)

Schwere Verletzungen - vermutlich eine Oberschenkelfraktur - hat sich eine 70-jährige Frau mit einem Pedelec bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer zugezogen. Die Frau war auf der Stauffenbergstraße unterwegs, verlangsamte dann ihre Geschwindigkeit, um am Fußgängerüberweg auf Höhe der Sparkasse die Straße nach links zu überqueren - vermutlich ohne dies entsprechend anzudeuten. Just in diesem Moment wurde die Frau von einem nachfolgenden Mountainbiker überholt und es kam zwischen beiden Personen zu einem Zusammenstoß. Während der 27-jährige Mountainbiker beim folgenden Sturz nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb, zog sich die 70-Jährige bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte musste die Frau zur weiteren Behandlung in die Rottweiler Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrrädern entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

