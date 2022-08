Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude in der Talstraße - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Montagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.20 Uhr und 16.40 Uhr, etwa auf Höhe der Abzweigung Rosenfelder Straße in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Talstraße eingedrungen. Im Gebäude begab sich der Eindringling in vorhandene Kellerräume und brach im 2. Obergeschoss eine Wohnungstür auf. In der Obergeschosswohnung durchwühlte der Einbrecher mehrere Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Was dabei genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Täter um eine männliche Person gehandelt haben, die zum Tatzeitpunkt mit einer Jeanshose, weißen Schuhen und einem schwarzen T-Shirt bekleidet war. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell