POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Autofahrer mit über 2,5 Promille unterwegs (01.05.2022)

Dauchingen (ots) - Drogen im Blut hatte ein Autofahrer, den die Polizei am Sonntag gegen 18.30 Uhr kontrolliert hat. Ein 22-Jähriger war mit einem Audi A4 von Niedereschach in Richtung Dauchingen unterwegs, als ihn die Polizei kontrollierte. Dabei bemerkten die Beamten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten und ein Drogenschnelltest schlug an. Der Mann musste eine ...

