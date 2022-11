Polizei Düren

POL-DN: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhauses

Jülich (ots)

Am Donnerstagmorgen (03.11.2022) kam es in der Straße "Am Aachener Tor" aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Gegen 09:35 Uhr wurde der Brand gemeldet. Als die eingesetzten Kräfte von Polizei und Feuerwehr an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, stieg Qualm aus dem Kellergeschoss des Wohnhauses. Die Bewohner des Hauses konnten durch die Kräfte der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 10:50 Uhr an. Bei dem Feuer wurden insgesamt fünf Personen verletzt, vier davon wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell