Polizei Düren

POL-DN: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Niederzier (ots)

Auf der Kölnstraße in Niederzier ist ein bislang Unbekannter am Sonntag (06.11.2022) gegen 17:00 Uhr gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Nachdem er den Schaden begutachtet hatte, flüchtete er mit seinem Wagen.

Nach Angaben von Zeugen befuhr der Unbekannte die Kölnstraße in Niederzier. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Verkehrsschilder: ein Fahrtrichtungsschild sowie eine Richtungstafel in der Kurve. Laut Zeugen sei der Mann daraufhin ausgestiegen und habe sich den Schaden angeschaut. Dann sei er wieder in seinen Wagen gestiegen und noch vor Ort bei laufendem Motor eingeschlafen. Als die Zeugen versuchten ihn anzusprechen, wurde der Fahrer wach. Er gab an, sehr müde zu sein. Dann entfernte er sich mit seinem Wagen über die Straße "Taubenforst".

Der Fahrer war mit einem grauen BMW 3er mit Kennzeichen aus Düren unterwegs. Dieser ist nach dem Vorfall am vorderen linken Radkasten beschädigt. Der Mann wird von Zeugen wie folgt beschrieben:

- 25 bis 30 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - kurze braune Haare, leichter Bart - schwarze Jacke der Marke Wellenstein

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell