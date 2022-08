Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Betrunkener Fahrer in Parkhaus eingesperrt

Koblenz (ots)

Am Sonntagmorgen, den 28.08.2022 gegen 4 Uhr konnte ein Mitarbeiter der Tiefgarage am Görresplatz, Gerichtsstraße, einen offensichtlich alkoholisierten Mann feststellen. Dieser begab sich sodann zu seinem Auto und wollte die Tiefgarage verlassen. Der Zeuge ließ daraufhin die Schranke am Ausgang des Parkhauses schlichtweg unten und verständigte die Polizei Koblenz.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, mussten sie nicht lange suchen: Der Fahrer stand noch immer vor der heruntergelassenen Schranke. Bei dem 30-jährigen Beschuldigten ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille. Das Parkhaus verließ er daher im Streifenwagen und wurde erstmal zur Blutprobenentnahme auf die Dienststelle gefahren.

Der ebenfalls alkoholisierte Beifahrer und Halter des Autos wollte zunächst den Schlüssel nicht hergeben. Dieser wurde sodann zwangsweise beschlagnahmt und der 34-Jährige erhielt einen Platzverweis für die Altstadt bis zum nächsten Morgen.

