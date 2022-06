POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall auf der Dorlohstraße - Beteiligter gesucht

Recklinghausen (ots) - In Dorsten und Marl hat es am frühen Donnerstagmorgen zwei Wildunfälle gegeben. Ein Motorradfahrer wurde verletzt, außerdem entstand hoher Sachschaden. Ein Wildunfall passierte auf der Marler Straße, in der Nähe der Händelstraße. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Dorsten wollte gegen 3.25 Uhr einem Reh ausweichen, das von rechts angelaufen kam. Dabei verlor der junge Mann die Kontrolle über ...

