Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sperrung in der Innenstadt - möglicher Gasaustritt

Koblenz (ots)

Wegen eines möglichen Gasaustritts in einem leerstehenden Gebäude in der Clemensstraße in Koblenz wurde diese Bereich für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt. Derzeit werden Messungen durchgeführt. Die Feuerwehr, die EVM und die Polizei sind im Einsatz.

Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen, es wird zeitnah nachberichtet.

