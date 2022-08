POL-PPKO: Unbelehrbarer Taxifahrer ohne Führerschein unterwegs

Koblenz (ots) - Am Dienstag, den 23.08.2022 gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei Koblenz über einen Ladendieb in einem Elektromarkt in der Carl-Zeiss-Straße informiert. Dieser war dabei beobachtet worden, wie er eine Handyhülle aus der Verpackung nahm und diese um sein Smartphone legte. Als er den Kassenbereich durchquerte, wurde er vom Ladendetektiv aufgehalten. Der ...

mehr