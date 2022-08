Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sperrung in der Innenstadt Koblenz wegen Gasaustritt in leerstehendem Gebäude aufgehoben

Koblenz (ots)

Im Rahmen von Bauarbeiten in einem leerstehenden Gebäude in der Clemensstraße wurde zunächst eine Undichtigkeit in einer Wasserleitung, einhergehend mit geringfügigem Austritt von Gas aus einer Gasleitung festgestellt. Die Ursache ist nicht bekannt. Der betroffene Bereich der Leitungen wurde mittels Baugerätschaften aufgegraben, die Undichtigkeiten konnte zeitnah vollständig behoben werden. Um die Sicherheit während der Arbeiten zu gewährleisten, wurde die Clemensstraße zwischen Casinostraße und Deinhardtplatz bis zum Abschluss von 14.45 Uhr bis 18.30 Uhr abgesperrt. Einige Verkehrsteilnehmer und Passanten äußerten ihren Unmut über die Sperrung gegenüber den Einsatzkräften und zeigten sich teils äußerst uneinsichtig.

