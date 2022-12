Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt entwichenen Gefangenen in Gewahrsam

Bonn (ots)

Gestern Morgen (07. Dezember) stahl ein Mann Backwaren in einer Bäckerei im Bonner Hauptbahnhof und flüchtete. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Dieb und überprüften ihn. Hierbei fiel auf, dass der 46-Jährige nach der Unterbrechung seiner Haftstrafe nicht zurückgekehrt war.

Mittwoch gegen 07:00 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Bäckerei im Bonner Hauptbahnhof nicht nur den Diebstahl von Backwaren, sondern zeigte den Einsatzkräften der Bundespolizei kurze Zeit später den geflüchteten Tatverdächtigen. Die Beamten überprüften den Mann und ermittelten, dass er nach einer Strafunterbrechung nicht in die Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt war. Nach Abgleich von Lichtbildern und einem freiwilligen Atemalkoholtest (ca. 1,5 Promille) nahmen sie den Deutschen in Gewahrsam und fertigten eine weitere Strafanzeige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen. Jetzt sitzt der 46-jährige Bonner wieder in Haft.

