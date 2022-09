Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Verkehrsunfall

Ein 64-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Sonntag auf der L83 in Richtung B462. Als er gegen 12 Uhr auf der Murgtalstraße an der Einmündung nach rechts in Richtung Freudenstadt einbiegen wollte kam es zu Zusammenstoß mit einem von Forbach kommenden Mercedes-Fahrer. Durch den Aufprall wurde der 63-jährige Autofahrer auf die Linksabbiegespur von Freudenstadt in Richtung Schwarzenbachtalsperre auf einen dort wartenden 39-jährigen Mazda-Fahrer geschoben. Ein sich auf der Rückbank befindliche Mitfahrer im Mercedes verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 40.000 Euro beziffert.

