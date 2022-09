Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B 500 - Alleinbeteiligt zu Fall gekommen

Baden-Baden (ots)

Mit schweren Verletzungen endete ein Unfall am Sonntagabend für einen Motorradfahrer am Helbingfelsen. Der 26 Jahre alte Fahrer war gegen 18:45 Uhr in Richtung Baden-Baden unterwegs, als ihm im Verlauf einer Kurve mutmaßlich wegen zu hoher Geschwindigkeit das Hinterrad wegrutschte und er dadurch zu Fall kam. Nach einer Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens, wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An seiner Aprilia entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

/rs

