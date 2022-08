POL-LG: ++ Kollision beim Überholen - Fahrer alkoholisiert ++ Einbruch in geparktes Wohnmobil - Hinweise ++ "Troublemaker" - geschlagen, beleidigt und gedroht - Zeugen greifen ein ++ Fußgänger greift

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 22.08.2022

Lüneburg

Lüneburg - Rennrad entwendet - Zeugenhinweise

Am 21.08. zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Rennrad der Marke Merida von einem Fahrradständer vor einem Spielcasino in der Straße Fährsteg. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Vögelsen - Nach Auseinandersetzung im Klinikum - Hinweise

Am Abend des 21.08. kam es auf dem Festplatz in der Dorfstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einer weiteren männlichen Person. Diese schlug dem 17-Jährigen ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fiel. Der Verursacher flüchtete unerkannt mit einem Pkw. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Reppenstedt - Musikbox aus Rohbau entwendet - Täter flüchtet - Hinweise

Am 21.08. gegen 12:45 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Person eine Musikbox aus einem Rohbau im Eulenbusch. Im Anschluss flüchtete der Dieb mit einem Skateboard in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt bei gut 90 Euro.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 25 Jahre - ca. 180cm - schlank - Hawaiihemd - großes, goldenes Brillengestell - Glatze

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in geparktes Wohnmobil - Hinweise

Am Sonntag, 21.08., brachen Unbekannte die Seitentür eines Wohnmobils auf einem Parkplatz An den Reeperbahnen auf. Aus dem Wohnmobil wurden unter anderem ein Mobiltelefon und EC-Karten entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Brennender Komposthaufen durch Feuerwehr gelöscht

Am Nachmittag des 21.08. brannte ein Komposthaufen in der Barckhausenstraße aus zunächst ungeklärter Ursache. Vermutlich entzündete die Kohle eines Grills den Haufen. Das Feuer wurde rechtzeitig entdeckt und konnte durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht werden, sodass kein nennenswerter Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt.

Amt Neuhaus - Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 21.08. gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 195 zwischen Stixe und Zeetze. Ein 32-jähriger Fahrer eines Motorrades befuhr die B195 in Richtung Zeetze. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der 32-Jährige mit einem Baum, sodass er schwer verletzt wurde. Der Sachschaden liegt bei 16.000 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es am 21.08. gegen 15:30 Uhr auf der Kreisstraße 57 im Bereich Bohnenburg. Ein 53-jähriger befuhr die K57 von der B195 kommend in Richtung Bohnenburg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem größeren Stein. Hierbei wurde der 53-Jährige schwer verletzt. Der Sachschaden liegt bei 12.000 Euro.

Artlenburg - Kollision beim Überholen - Fahrer alkoholisiert

Zu einem Verkehrsunfall im Überholvorgang kam es am 21.08. gegen 21:30 Uhr auf der Bundesstraße 209 im Bereich Artlenburg. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Citroen die B209, dahinter befand sich ein 58-Jähriger mit seinem Pkw Seat. Der 58-Jährige setzte zum Überholen an und lenkte zu früh nach rechts zurück, sodass der Pkw Citroen touchiert wurde. Aus diesem Grund wurde die 26-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt und verunfallte dort. Eine Überprüfung des 58-Jährigen ergab eine Alkoholbeeinflussung von mehr als 0,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden lag bei über 8000 Euro.

Lüneburg - Fußgänger greift Autofahrer an

Zu einem Angriff auf einen Autofahrer kam es am Morgen des 22.08. gegen 09:30 Uhr in der Straße Vor dem Neuen Tore. Ein 22-jähriger Lüneburger warf eine Plastikflasche gegen das Fahrerfenster eines Pkw. Ein im Pkw befindlicher 45-Jähriger stieg daraufhin aus und stellte den Verursacher zur Rede. Der 22-Jährige griff den Autofahrer daraufhin unvermittelt an, schlug und trat diesen. Durch die alarmierten Polizeibeamten wurde der Verursacher gestellt, wobei dieser erheblichen Widerstand leistete. Der 45-jährige Autofahrer wurde bei dem Angriff leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Imbisswagen - Getränke entwendet - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 20.08. und dem 22.08. brachen Unbekannte in einen Imbisswagen Bei der Keulahütte ein. Aus dem dortigen Kühlschrank wurden diverse Getränke entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Pkw kollidiert mit Radfahrer - Radfahrer leicht verletzt

Am Morgen des 22.08. kam es gegen 08:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hindenburgstraße Ecke Vor dem Bardowicker Tore. Ein 64-jähriger Autofahrer beabsichtigte mit seinem Pkw Mercedes von der Straße Vor dem Bardowicker Tore bei grüner Ampel nach rechts in die Hindenburgstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte dieser mit einem ebenfalls bei grüner Ampel fahrenden 48-jährigen Radfahrer, welcher die Hindenburgstraße überqueren wollte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - "Troublemaker" - geschlagen, beleidigt und gedroht - Zeugen greifen ein

Mit einem 35 Jahre alten "Troublemaker" hatte es die Polizei in den Abendstunden des 21.08.22 im Bereich des Bahnhofvorplatzes zu tun. Der 35-Jährige hatte gegen 20:00 Uhr zunächst einen 58-Jährige beleidigt, geschlagen, zu Boden gerissen und getreten. Als mehrere Zeugen Zivilcourage bewiesen flüchtete der Täter und bedrohte noch einen 49-Jährigen mit einem Klappmesser. Die Polizei stellte den Mann und leitete entsprechende Strafverfahren ein. Parallel loben die Beamten das "Einschreiten" dreier Zeuginnen im Alter von 19, 34 und 44 Jahren sowie des 49-Jährigen, die dem 35-Jährigen zu Hilfe eilten.

