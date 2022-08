Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++Sekundenschlaf führt zu Unfall+++Pizzaboten ausgetrickst +++Jugendliche mit gestohlenem Auto und ohne Führerschein unterwegs+++

Pressemitteilung der PI Lüneburg / Lüchow-Dannenberg /Uelzen vom 20.08.-21.08.22

Lüneburg:

Sekundenschlaf führt zu Unfall

Am Samstagmorgen gegen 07.00 Uhr verlor eine 34jährige Fahrerin eines Ford Focus, auf der Ostumgehung, Höhe der Abfahrt Kaltenmoor in Fahrtrichtung Süden, vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte mit der Mittelleitplanke. Zum Glück bekam sie nur einen Schreck und die beiden anderen Fahrzeuginsassen wurden ebenfalls nicht verletzt. Allerdings war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung.

Nach der Beleidigung flogen die Fäuste

Am frühen Samstagmorgen kam es vor einer Lokalität Im Wendischen Dorfe zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Nach eigenen Angaben durch eine Beleidigung gereizt, schlug ein 21jähriger mit seinen drei Freunden auf sein 21jähriges Opfer ein. Die beiden Freunde des Opfers, die diesem helfen wollten, kassierten nun ebenfalls Schläge und Tritte. Hierdurch wurden alle drei leicht verletzt. Zwei der Schläger konnten vor dem Eintreffen der Polizei fliehen, sie gilt es nun zu ermitteln. Gegen zwei Schläger wurde das Ermittlungsverfahren durch die Polizei schon eingeleitet. Ob die Beleidigung von dem geschlagenen Opfer ausging ist fraglich.

Drogenfahrt am frühen Morgen / Alkoholfahrt am späten Abend

Gegen 08.00 Uhr wurde am Samstagmorgen der 20jähriger Fahrer eines PKW von den Beamten im Stadtteil Kreideberg kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf die Einnahme von Betäubungsmitteln schließen lassen, Tests bestätigten dies. Der 20jährige musste sich daraufhin einer durch die Polizei angeordneten Blutprobenentnahme unterziehen. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Weil sie Schlangenlinien fuhr und den Kreisel Theodor-Heuss-Straße immer wieder umrundete, fiel ein 53jährige mit ihrem PKW am Samstagabend gegen 23.30 Uhr auf. Die hinzugerufene Polizei überprüfte die Fahrerin und führte eine Atemalkoholmessung durch, die 0,6 Promille ergab. Hier wurde ebenfalls eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren mit Sicherstellung des Führerscheins eingeleitet.

Pizzaboten ausgetrickst

Die an eine Anschrift im Stadtteil Schützenplatz bestellte Pizza wurde der Pizzabote los, Geld erhielt er dafür nicht. Eine männliche Person gab sich vor dem Haus der Lieferanschrift als Besteller aus und wollte nur kurz Wechselgeld aus dem Haus holen. Hierfür nahm er die Pizza schon mit. Zum Bezahlen erschien er allerdings nicht wieder. Als dann auch noch die eigentliche Bestellerin beim Lieferdienst anrief und fragte, wo ihr Essen bleibt, verständigte der Bote die Polizei. Die konnte den dreisten Pizzadieb zwar vor Ort nicht ermitteln, leitete aber ein Strafverfahren gegen unbekannt ein.

Jugendliche mit gestohlenem Auto und ohne Führerschein unterwegs

Erst entwendeten der 16jährige und der 17jährige am frühen Sonntagmorgen den Autoschlüssel einer Mitarbeiterin in einer Jugendeinrichtung, dann schnappten sie sich den dazugehörigen PKW Land Rover und fuhren aus dem Roten Feld damit los. Kurze Zeit später konnte die Polizei sie stoppen. Am Steuer befand sich der 17jährige, der 16jährige konnte vom Beifahrersitz flüchten, er ist der Polizei namentlich bekannt. Bei dem jugendlichen Fahrer bestand außerdem noch der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Das Auto konnte der Besitzerin unfallfrei ausgehändigt werden. Gegen beide Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Brietlingen (Landkreis Lüneburg):

Cabriodach aufgeschlitzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter das Dach eines Cabrio Fahrzeugs in der Tilsiter Straße aufgeschlitzt. Sie entnahmen im Anschluss diverse Bekleidungsgegenstände, die im Auto lagen. Hierdurch entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Uelzen:

Warnhinweis der Polizei vor Whatsapp-Nachrichten und damit verbundenen betrügerischen Absichten: Am Wochenende ist wiederholt polizeilich bekannt geworden, dass durch Vortäuschen eines Verwandtschaftsgrades und einer finanziellen Notsituation über Whatsapp versucht worden ist, an Geld zu gelangen. Hierbei gehen auf Mobiltelefonen Nachrichten wie "Hallo Mama, ich habe ein neues Handy. Kannst du die Nummer bitte speichern. Bist du noch wach? Ich bin in einer finanziellen Not und brauche deine Hilfe." ein. Die Polizei appelliert eindringlich, keine Überweisungen vorzunehmen bzw. eine solch dubiose Kontaktaufnahme zunächst ausreichend zu verifizieren.

Uelzen:

Erneuter Verstoß gegen das Betretungs- und Aufenthaltsverbot eines 22-jährigen Uelzeners mit anschließender Ingewahrsamnahme (Bezugnahme: Pressemeldung von PHK Richter vom 14.08.2022) Nachdem der 22-jährige Mann gegen 02:00 Uhr des 20.08.2022 in einem ihm untersagten Bereich festgestellt wurde, wird gegen den jungen Mann erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und dieser letztendlich dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei der Herbeiführung einer richterlichen Entscheidung über die Fortdauer der Freiheitsentziehung wird eine Langzeitgewahrsamnahme bis zum 21.08.2022, 07:00 Uhr, angeordnet. Im Weiteren wird durch die Polizei Uelzen mit Unterstützungskräften aus Lüneburg eine hohe Polizeipräsenz im Innenstadtbereich geleistet; es kommt zu keinen nennenswerten Körperverletzungsdelikten.

Aus dem Bereich Lüchow-Dannenberg lagen keine nennenswerten Nachrichten vor.

