POL-LG: ++ Lüneburg - Betrug durch "Falsche Bankmitarbeiter" - Hinweise der Polizei ++ Lüchow - Diebstahl aus Büro ++ Uelzen - renitenter Ladendieb - Mitarbeiter geschlagen - Büro demoliert ++

Lüneburg

Lüneburg - Betrug durch "Falsche Bankmitarbeiter" - Hinweise der Polizei

Am 16.08. erhielt eine 53-jährige Lüneburgerin einen Anruf ihrer vermeintlichen Hausbank. Auf dem Display des Telefons wurde auch die Festnetznummer ihrer Hausbank angezeigt. Der 53-Jährigen wurde durch einen vermeintlichen Mitarbeiter erläutert, dass es gerade zu Überweisungen vom Konto der Dame ins Ausland komme. Falls sie diesem widersprechen möchte, müsse sie eine Rücküberweisung freigeben und diese durch eine installierte App bestätigen. Dieser Aufforderung kam die 53-Jährige nach, sodass es zu einer Überweisung von fast 3000 Euro kam. Im Anschluss erkannte die 53-Jährige den Betrug und zeigte diesen bei der Polizei an.

Bei der angezeigten Telefonnummer der Bank handelte es sich um die tatsächliche Rufnummer der Hausbank. Dabei handelt es sich um sogenanntes Call-ID-Spoofing. Hierbei wird die Rufnummernübermittlung manipuliert und durch eine falsche Rufnummer, in diesem Fall der Nummer der Hausbank, ersetzt. Somit wird suggeriert, dass der Anruf tatsächlich von der Hausbank erfolgt. Hinweise ihrer Polizei:

- Vertrauen Sie niemals der angezeigten Nummer, auch wenn diese

tatsächlich von ihrer Bank ist. Dies bedeutet nicht, dass der Anrufer auch tatsächlich für ihre Bank arbeitet.

- Seien Sie misstrauisch und übermitteln Sie niemals eine TAN über das Telefon.

- Tätigen sie niemals Zahlungen - Behörden, Banken oder auch

Verbraucherzentralen fordern nie telefonisch zu Zahlungen auf.

- In der Regel meldet sich eine Bank niemals per Telefon bezüglich Ihrer Online-Banking-App.

- Verraten sie keine vertraulichen Informationen: Geben Sie

niemals Kontodaten oder ähnlich sensible Informationen am Telefon an, auch wenn der Anrufer vorgibt, diese nur zum Abgleich zu benötigen.

- Installieren Sie niemals eine Fernwartungssoftware auf ihren

Endgeräten.

- Im Zweifel zurückrufen! Wenn Sie glauben, dass es sich um einen

Betrüger handeln könnte, rufen Sie ihren Bankberater unter der Ihnen bekannten Nummer an.

- Sollten Sie ebenfalls einen Anruf eines vermeintlichen

Mitarbeiters ihrer Hausbank erhalten haben, informieren Sie bitte die Polizei und ihre Hausbank.

Lüneburg - Mann zielt mit Waffe auf Pkw - Softairwaffe sichergestellt

Durch eine Zeugin wurde am Nachmittag des 17.08. gegen 14:45 Uhr ein Mann gemeldet, welcher im Bereich der Dahlenburger Landstraße mit einer Waffe umherlaufen solle und unter anderem auf einen vorbeifahrenden Pkw gezielt habe. Durch die alarmierte Polizei wurden unverzüglich diverse Kräfte in eine Nahbereichsfahndung nach der Person entsendet. Diese konnte auch in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Hierbei handelte es sich um einen bereits polizeibekannten 41-Jährigen. Im Rahmen einer Durchsuchung konnte eine Softairwaffe sichergestellt werden. Zudem wurde eine kleine Menge Marihuana aufgefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Scharnebeck - Unfall im Gegenverkehr - Fahrer leicht verletzt

Am 18.08. kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 53 zwischen Scharnebeck und Echem. Eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw Smart beabsichtigte einen vor ihr fahrenden Trecker zu überholen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw Opel Corsa, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 95-jährige Fahrer des Pkw Opel und auch die 22-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Lüneburg - Einbruch in Pkw - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 17.08. auf den 18.08. warfen Unbekannte eine Scheibe eines geparkten Pkw Opel Corsa auf einem Parkplatz im Sankt-Ursula-Weg mit einem Gullydeckel ein. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am Morgen des 18.08. kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Heinrich-Hille-Straße. Eine 21-jährige Fahrerin eines Pkw Renault Megane beabsichtigte vom Kirchweg kommend die Heinrich-Hille-Straße zu überqueren. Hierbei nahm sie einem von rechts kommenden 52-Jährigen mit seinem Pkw Opel Astra die Vorfahrt, sodass es zur Kollision kam. Die 21-Jährige und die 59-jährige Beifahrerin im Pkw Opel wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Diebstahl aus Büro

Auf das Gelände einer Autoverwertung in der Albrecht-Thaer-Straße gelangten Unbekannte im Zeitraum vom 12. bis 16.08.22. Die Täter überstiegen einen Zaun und gelangten u.a. in ein Büro. Dort erbeuteten sie ein Radio sowie einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Seitenscheibe von Pkw eingeschlagen

Die Seitenscheibe eines An den Gärten abgestellten Pkw Daewoo schlugen Unbekannte in der Nacht zum 17.08.22 ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze - Betrunkener spricht Jugendliche an - 1,6 Promille

Nachdem ein betrunkener 52-Jähriger in den Mittagsstunden des 17.08.22 auf dem Markplatz in der Marktstraße eine 17-Jährige sowie dessen Freundin angesprochen und verbal belästigt hatte, kontrollierten Beamte den Mann aus der Region und wiesen diesen auf sein "nicht statthaftes", jedoch nicht strafrechtlich relevantes Verhalten hin. Bei ihm wurde im Rahmen der Personalienfeststellung ein Alkoholwert von 1,66 Promille festgestellt.

Uelzen

Uelzen - renitenter Ladendieb - Mitarbeiter geschlagen - Büro demoliert

Nachdem Mitarbeiter einen 28-Jährigen in den Abendstunden des 17.08.22 im Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der St.-Viti-Straße beim Diebstahl eines Parfums ertappten, wurde der junge Mann in den Bürobereich des Marktes zur Aufnahme einer Strafanzeige gebeten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei schlug der Ladendieb zweimal einem 24 Jahre alten Mitarbeiter mit der Faust gegen den Oberkiefer, so dass dieser Schmerzen erlitt. Parallel beschädigte der Mann diverses Büromaterial sowie einen PC-Bildschirm. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls, Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Wrestedt/Eimke/Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert den Verkehr

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Morgen- und Mittagsstunden des 16.08.22 in Eimke, Ellerndorf und Suderburg. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt neun Verkehrsverstöße.

Parallel kontrollierten Beamte auf der Landesstraße 270 im Bereich Wrestedt auch das Durchfahrtverbot - Baustellenbeschilderung. Dabei ahndeten die Beamten vier Verstöße und führten diverse verkehrserzieherische Gespräche. Weitere Kontrollen folgen ...

An der Bahn in Ebstorf kontrollierte die Polizei am 17.08.22 zur Mittagszeit auch die Geschwindigkeit. Dabei waren insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 79 km/h gemessen.

