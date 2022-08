Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Pkw kollidiert mit jungem Pedelec-Fahrer ++ Altenmedingen - Brand im Waldgebiet - Hinweise ++ Lüneburg - Pkw beschädigt - Hinweise ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 16.08.2022

Lüneburg

Lüneburg - Brand eines Sofas - Zeugenhinweise

Im überdachten Eingangsbereich eines Studentenwohnheimes in der Uelzener Straße geriet am 15.08. gegen 23:30 Uhr ein Sofa aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein unmittelbar angrenzendes Fenster zersprang aufgrund der Hitzeentwicklung. Verletzt wurde niemand. Das Sofa wurde vollständig zerstört. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes einer Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad und Rollläden beschädigt - Verursacher festgestellt

Am 15.08. kam es gegen 12:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Straße Am Berge. Ein 22-Jähriger beschädigte zunächst mit einem Messer ein angeschlossenes Fahrrad. In der Folge beschädigte er zudem die heruntergelassenen Rollläden eines Gebäudes, sodass ein Sachschaden von insgesamt 400 Euro entstand. Der Verursacher konnte in unmittelbarer Nähe festgestellt werden und wurde aufgrund seines Zustandes in die Psychiatrie eingewiesen. Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Lüneburg - Pkw beschädigt - Hinweise

Zwischen dem 14.08. und dem 15.08. beschädigten Unbekannte einen geparkten Pkw Ford Kuga auf einem Parkplatz Am Bargenturm. Der Pkw wurde im Bereich der Motorhaube und an der Fahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt, sodass Lackkratzer entstanden sind. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Turnhalle - Diverse Sachbeschädigungen - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 20.07. und dem 15.08. drangen Unbekannte in die Turnhalle in der Lübecker Straße ein. Innerhalb der Halle randalierten die Unbekannten erheblich, sodass einige Dinge beschädigt wurden. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am 15.08. gegen 17:00 Uhr in der Schießgrabenstraße wurde festgestellt, dass die 44-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Lüneburg - Pkw kollidiert mit jungem Pedelec-Fahrer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 15.08. gegen 17:30 Uhr im Häcklinger Weg Ecke Soltauer Allee. Ein 13-jähriger Pedelec-Fahrer missachtete nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Eine 56-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr den Häcklinger Weg in Richtung Häcklingen. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte die 56-Jährige einen Zusammenstoß mit dem 13-Jährigen nicht vermeiden, sodass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden von 1300 Euro.

Bardowick - E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am 15.08. kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Pieperstraße Ecke Hinter der Worth. Ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw Dacia missachtete die Vorfahrt eines 28-Jährigen auf seinem E-Scooter, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Amelinghausen - Beifahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 15.08. gegen 13:30 Uhr im Hessenweg. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda fuhr vom Fahrbahnrand des Hessenweges mit seinem Pkw an. Vermutlich aufgrund einer zu starken Beschleunigung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Grundstücksmauer. Der 18-jährige Fahrer wurde leicht, sein 15-jähriger Mitfahrer schwer verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von 6000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Uelzen - Randalierer zerstört Glasscheibe

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Abend des 15.08. gegen 21:00 Uhr in der Dieterichsstraße. Ein 22-Jähriger beschädigte nach ersten Erkenntnissen die Glasscheibe einer Eingangstür und eine weitere Glasscheibe. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten befand sich der 22-Jährige im Gebäude. Zu einem Diebstahl kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Der Sachschaden liegt bei 1500 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Altenmedingen - Brand im Waldgebiet - Hinweise

Am 15.08. wurde der Feuerwehr gegen 13:30 Uhr eine Rauchsäule im Waldgebiet zwischen Secklendorf und Bruchtorf gemeldet. Vor dem dortigen Elbe-Seiten-Kanal rechtsseitig brannte aus bislang ungeklärter Ursache eine Waldfläche von gut 1000 Quadratmetern. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Altenmedingen und Bad Bevensen im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Bad Bodenteich - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugenhinweise

Am 15.08. zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer ein geparkter Pkw Toyota Verso auf einem Parkplatz in der Neustädter Straße beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend. Am Pkw entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-965980, entgegen.

