POL-LG: ++ Lüder, OT. Langenbrügge - Waldboden brennt - Polizei ermittelt ++ Bardowick - Tote männliche Person aus der Ilmenau geborgen - keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen/Tötungsdelikt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 15.08.2022

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Büro- und Lagerräume - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 12.08. und dem 14.08. brachen Unbekannte in Büro- und Lagerräume in der Elso-Klöver-Straße ein. Vermutlich über ein gekipptes Fenster gelangten die Einbrecher in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt bei 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Diebstahl aus Getränkeanhänger - Hinweise

In der Nacht zum 14.08. kam es zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem abgeschlossenen Getränkeanhänger in der Elbstraße. Unbekannte brachen das Schloss auf und entwendeten diverse Getränke im Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 13.08. und dem 14.08. brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Lenaustraße ein. Vermutlich über ein Fenster gelangten die Täter in das Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Die Einbrecher flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Scheibe mit Gullydeckel eingeschlagen - Hinweise

Zu einem Diebstahl aus einem Pkw kam es am 14.08. zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr in der Ilmenaustraße. Unbekannte schlugen mit einem Gullydeckel die Seitenscheibe eines geparkten Pkw VW Touran ein. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche mit einer Geldbörse und einer Armbanduhr entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Brände im Waldgebiet zwischen Bleckede und Breetze - Zeugenhinweise

Durch Anwohner wurde am späten Abend des 14.08. gegen 22:30 Uhr Brandgeruch im Bereich der Neuen Breetzer Straße gemeldet. Durch die alarmierten Ortsfeuerwehren und die Polizei wurde festgestellt, dass es aus bislang ungeklärter Ursache zu zwei Flächenbränden (Entfernung von gut 150m zueinander) zwischen Breetze und Bleckede kam. In der Folge brannten mehr als 5000 Quadratmeter Waldfläche. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Bleckede, Neetze, Barskamp, Radegast und Göddingen im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, zu melden.

Bardowick - Tote männliche Person aus der Ilmenau geborgen - keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen/Tötungsdelikt - Ermittlungen dauern an

Am Vormittag des 15.08. wurde durch Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes eine leblose Person an der Schleuse in der Ilmenau entdeckt. Daraufhin wurden die Feuerwehr Bardowick, die DLRG Bardowick und die Polizei alarmiert. Mit Hilfe eines Bootes wurde der Leichnam aus dem Wasser geborgen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei der Person um einen 65-jährigen Lüneburger. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen/Tötungsdelikt gibt es aktuell nicht. Die weiteren Ermittlungen und auch eine mögliche Obduktion in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg dauern an.

Hinweise von möglichen Zeugen, die den 65-Jährigen am Abend/in der Nacht des 14.08. im Bereich der Ilmenau gesehen haben, nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Hohnstorf - Kontrollen der Wasserschutzpolizei Scharnebeck auf der Elbe

Im Rahmen einer Bootsstreife auf der Elbe zwischen Lauenburg und Boizenburg konnte die Wasserschutzpolizei Scharnebeck im Verlaufe des 14.08. diverse Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auf dem Wasser feststellen. Bei einer Kontrolle von insgesamt vier Jetskis wurde festgestellt, dass zwei junge Fahrer erst 15 Jahre alt waren und somit ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. Außerdem war einer der Jetskis nicht zugelassen. Da die beiden Väter der Jungen ebenfalls mit Jetskis dabei waren, wurden auch gegen diese, entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Bei der Kontrolle zweier Sportboote wurde festgestellt, dass ein Boot ohne die erforderliche Zulassung unterwegs war. Zudem wurde festgestellt, dass eine 42 Jahre alte Frau und ihr 43 Jahre alter Mann, trotz Angelverbotes, von einem Boot aus in der Elbe angelten. Aus diesem Grund wurde ein Verfahren aufgrund von Fischwilderei eingeleitet.

Amt Neuhaus, OT. Pinnau - Motorradfahrer verunfallt - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 31 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Celle in den Nachmittagsstunden des 14.08.22 auf der Bundesstraße 195. Der Kawasaki-Fahrer war gegen 15:00 Uhr nach Durchfahren einer Linkskurve möglicherweise aufgrund Steinen auf der Fahrbahn nach rechts von der Straße abgekommen und verunfallt. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - von der Fahrbahn abgekommen - mit abgestellten Pkw kollidiert

Aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn kam eine 65 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi in den Mittagsstunden des 14.08.22 in der Breite Straße ab. Dabei kollidierte das Audi Cabrio gegen 13:15 Uhr mit einem geparkten Pkw VW Golf, so dass ein Sachschaden von gut 10.000 Euro entstand. Die 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Arm.

Bergen (Dumme) - Einbruch in leerstehenden Frisörsalon

In die Räumlichkeiten eines leerstehenden Frisörsalons brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 12. und 15.08.22 in der Breite Straße ein. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchwühlt; gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Lüder, OT. Langenbrügge - Waldboden brennt - Polizei ermittelt

Zu einem Brand auf einer Fläche von gut 3.000 Quadratmetern kam es in den frühen Morgenstunden des 15.08.22 im Bereich der Kreisstraße 53. Dabei brannte der Waldboden, so dass die Feuerwehren aus Bodenteich, Wieren, Reinstorf, Kattien, Wittingen und Langenbrügge im Löscheinsatz waren. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Streit" zwischen Männern am ZOB

Zu einem Streit zwischen zwei Männern kam es in den Abendstunden des 14.08.22 am ZOB, Friedensreich-Hundertwasser-Platz. Ein 30-Jähriger hatte gegen 19:55 Uhr versucht den Streit zu schlichten, so dass einer der Männer sowie ein weiterer Mann (20 und 27 Jahre) auf den 30-Jährigen einschlugen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Alle Personen standen unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ermittelt.

