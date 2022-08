Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 12.08. - 14.08.2022 ++

Lüneburg (ots)

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- Körperverletzungen ---

Lüneburg - Schlägerei im Kneipenviertel

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 03:00 Uhr zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein hinreichend polizeibekannter 28-jähriger Lüneburger kippte erst einer 20-jährigen Frau sein Getränk über ihrem Kopf aus und geriet dann in Streit mit deren Begleiter. Dann griffen der 28-jährige und sein 38-jähriger Kumpane das Pärchen an, schlugen beide zu Boden und traten weiter auf diese ein. Die beiden Beschuldigten konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Auf sie wartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 28-Jährige zeigte sich auch in den nächsten Stunden nicht ansatzweise geläutert und fiel auch im Lüneburger Klinikum mehrfach negativ auf, wo er wegen einer erlittenen Fußverletzung behandelt werden musste. Den Rest des sonnigen Sommertages verbrachte er dann zurecht im Polizeigewahrsam.

Lüneburg/ Kaltenmoor - Einsatz

Am Samstag-Nachmittag stieg einigen Männern einerseits der Alkohol, andererseits wohl die Hitze zu Kopf. Ein 29-jähriger aus Reppenstedt geriet erst im Bereich der St. Stephanus-Passage, danach dann in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Streit mit drei angetrunkenen Männern. Während die Personengruppe mit Schlägen auf den Reppenstedter einwirkte, schlug auch dieser auf die Personen ein. Eine Person erlitt eine Platzwunde im Gesicht, einer eine Verletzung am Ohr. Der Reppenstedter, welcher im Rahmen der Fahndung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte, erlitt Schürfwunden. In dessen Fahrzeug wurde ein Schlagring aufgefunden.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2215 zu melden.

Bardowick - häusliche Gewalt

Am Samstag-Abend geriet ein in Bardowick wohnendes Pärchen in Streit, wobei auch hier der Alkohol wohl eine gewichtige Rolle spielte. Der aggressive 58-Jährige drohte seiner Partnerin Schläge an, woraufhin die eingesetzten Polizeibeamten ihm einen Platzverweis erteilten. Da er diesen missachtete, musste er die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Ferner darf er für 10 Tage nicht nach Hause zurückkehren.

Dahlenburg - Familienstreitigkeit

In Dahlenburg geriet am frühen Samstag-Morgen ein 19-Jähriger sowie sein 31-jähriger Verwandter in Streit, nachdem beide bereits am Vorabend zu viel getrunken hatten. Beide schlugen aufeinander ein, wobei der 31-Jährige mit vermutlich gebrochener Nase eine Behandlung im Lüneburger Klinikum "gewann".

--- Dachstuhlbrand ---

Lüneburg - Moorfeld

Aus bisher noch unklarer Ursache geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Löns-Straße am Samstag gegen 02:00 Uhr in Brand. Trotz aufwändiger Löscharbeiten durch die Feuerwehr Lüneburg brannte der Dachstuhl nahezu komplett aus. Immerhin ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Das Mehrfamilienhaus sowie die unmittelbar angrenzenden Gebäude konnten durch aufmerksame Bewohner sowie durch die Polizei evakuiert werden, sodass niemand verletzt worden ist. Die Brandursache ist bisher nicht geklärt, der Sachschaden beträgt deutlich über 100.000 Euro.

--- Sachbeschädigung ---

Lüneburg - Schranke beschädigt

Zwei junge Männer wurden in der Nacht zu Samstag durch einen aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie sie eine Schranke beim TZH in der Dahlenburger Landstraße beschädigten. Sie konnten durch Polizeikräfte gestellt werden. Die beiden bereits polizeibekannten Heranwachsenden waren betrunken.

--- Unfälle ---

Melbeck - Nach Zusammenstoß mit Roller: Pkw-Führer flüchtet - Zeugen gesucht -

Am Samstag um 01:45 Uhr schnitt ein Pkw-Führer in der Ebstorfer Straße in Melbeck derart die Kurve, dass er frontal mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad kollidierte. Der Rollerfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Anstatt sich um den Zweiradfahrer zu kümmern, flüchtete der Pkw-Führer unerkannt vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um einen silberfarbenen Skoda gehandelt haben.

Hinweise auf diesen bitte an die Polizeistation Melbeck unter Tel.: 04134/ 909440

Lüneburg - Unfall beim Abbiegen

Am Samstag-Abend wollte eine 35-Jährige Lüneburgerin mit ihrem VW Lupo von der Jägerstraße nach links in den Schnellenberger Weg abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Renault Clio. Dessen 55-jähriger Fahrer verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel auf, dass die Verursacherin keinen Führerschein besitzt. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Scharnebeck - Unfall beim Abbiegen

Warum sich das Trinken von Alkohol nicht mit dem Autofahren verträgt, musste nun ein 24-jähriger aus Scharnebeck erfahren. Obwohl er zu tief ins Glas geschaut hatte, setzte er sich an das Steuer seines Pkw. In der Straße "Am Fuchsloch" geriet er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und gegen einen Zaun. Da er mit 1,1 Promille deutlich zu betrunken unterwegs war, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben. Als Fußgänger dürfte er erstmal genug Zeit haben, darüber nachzudenken.

Stadt/Landkreis Uelzen:

Fahrten unter Beeinflussung

Unbelehrbar zeigte sich am Wochenende eine 57-Jährige Dame aus Jelmstorf. Sie führte ihren Pkw sowohl am späten Freitagabend in der Uelzener Innenstadt als auch am frühen Sonntagmorgen auf der B4 unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Blutentnahmen wurden durchgeführt und entsprechende Verfahren gegen die Dame eingeleitet.

Am Freitagabend wurde zudem in Bad Bodenteich ein junger Mann aus der Ortschaft unter dem Einfluss von Alkohol in seinem Pkw festgestellt. Er pustete 0,97 Promille.

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 40-Jähriger Uelzener ebenfalls in Bad Bodenteich kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Beide Männer erwartet eine Ordnungswidrigkeit.

Auch in Ebstorf konnte die Polizei am Samstagabend einen Fahrzeugführer feststellen, der seinen Pkw alkoholisiert führte. Der Mann aus Hittfeld pustete 0,77 Promille und erwartet nun ein entsprechendes Verfahren.

Einbruch in Scheune

Im Zeitraum von Freitagabend 21:30 Uhr bis Samstagmorgen 08:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Scheune in Uelzen (OT Ripdorf), welche als Lager für ein Gartenbauunternehmen genutzt wird. Es wurden u.a. hochwertige Motorsägen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen (05819300) entgegen.

Körperverletzungsdelikte

In Hanstedt kam es am Samstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen. Beide gingen nach einem verbalen Streit aufeinander los und verletzten sich gegenseitig durch Kratzen, Beißen sowie durch Ohrfeigen. Die Polizei musste zwischen den beiden alkoholisierten Verursachern schlichten und eine räumliche Trennung herbeiführen.

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf den Seeparkwiesen in Bad Bodenteich zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen. Im Laufe von Streitigkeiten schlägt ein 25-Jähriger seinem 23-Jährigen Kontrahenten mit einem Bierglas ins Gesicht. Der 23-Jährige wird hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Zudem schlägt ein 49-Jähriger einem 27-Jährigen aufgrund vorausgegangener persönlicher Differenzen ins Gesicht, wobei dessen Brille beschädigt wird. Bei beiden Vorfällen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Führerschein und alkoholisiert verunfallt

Am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr wurde auf der K 50 zwischen Rätzlingen und Riestedt durch Zeugen ein völlig zerstörter Pkw auf einem Acker gemeldet, der sich offensichtlich überschlagen hatte. Bei Eintreffen der Kollegen kann kein Fahrzeugführer festgestellt werden. Der 60-Jährige Fahrzeughalter kann von zwei Beamten kurz vor Stoetze angetroffen werden. Der Herr aus dem Bereich Stoetze war offensichtlich fußläufig auf dem Weg nach Hause. Im Rahmen des Gesprächs gibt er die Fahrt zu. Zudem habe er keinen Führerschein. Als wäre das nicht genug, wird bei dem Mann auch noch eine Alkoholisierung festgestellt. Ein Test vor Ort ergibt 0,6 Promille. Der Verunfallte wird mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dort folgt eine Blutentnahme. Ihn erwarten diverse Strafverfahren.

Stadt/Landkreis Lüchow:

Misslungene Flucht vor der Polizei aufgrund mitgeführter Betäubungsmittel Am Freitagabend versuchte ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad die Flucht vor der Polizei zu ergreifen. Dieser konnte unmittelbar durch die Beamten gestellt werden. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Durchsuchung seines getragenen Rucksacks, wurde eine geringe Menge Marihuana sowie Konsumutensilien aufgefunden. Gegen die Person wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Täter beim Sprühen eines Hakenkreuz-Graffiti aufgezeichnet In der Nacht von Freitag auf Samstag sprühte der bislang unbekannte Täter ein Hakenkreuz an die Außenfassade einer Supermarktfiliale in Dannenberg.

Gebäudeschild einer Tagesklinik durch Feuer zerstört In den späten Samstagabendstunden entzündete der bislang unbekannte Täter das Gebäudeschild einer psychiatrischen Tagesklinik in Dannenberg. Durch das Feuer wurde das Gebäudeschild zerstört und es bildeten sich Rußanhaftungen an der Außenfassade. Verletzt wurde hierbei niemand.

Einbruchdiebstahl in Bekleidungsgeschäft In der Nacht von Samstag auf Sonntag warfen die bislang unbekannten Täter die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes ein und gelangten dadurch ins Innere. Dort entwendeten sie das Wechselgeld aus der Kasse. Hierbei wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Während der Tatausführung verletzte sich einer der Täter an der eingeworfenen Glasscheibe und hinterließ eine Blutspur. Die DNA wurde gesichert und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahl von Kraftstoff aus Beregnungsanlagen Im Tatzeitraum von Freitagabend bis Sonntagmorgen pumpten die bislang unbekannten Täter ca. 2.500 Liter Diesel aus den Aggregaten mehrerer Beregnungsanlagen in Ranzau ab und entwendeten diesen.

Schoppe, PHK

PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen Auf der Hude 1 21339 Lüneburg ESD, Dienstabteilung 4

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell