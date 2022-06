Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Mehrparteienhauses in Nordenham +++ eine Person leicht verletzt +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. Juni 2022, gegen 23:20 Uhr, kam es in der Martin-Pauls-Straße in Nordenham zu einem Brand eines bewohnten Mehrfamilienhauses.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine der Dachgeschosswohnungen in Brand.

Der Mieter der Wohnung, in welcher das Feuer ausbrach, wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus verbracht.

Ein nebenstehendes Wohnhaus musste für die Dauer der Löscharbeiten evakuiert werden. Die Martin-Pauls-Straße wurde während der Löscharbeiten voll gesperrt.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Nordenham, Einswarden und Phiesewarden mit insgesamt 44 Kameradinnen und Kameraden. Weiterhin sind 52 Einsatzkräfte bestehend aus Rettungswagenbesatzungen, Notärzten, dem technischen Hilfswerk (THW), DRK und Johanniter vor Ort im Einsatz gewesen.

Das brandbetroffene Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner kamen zunächst bei Bekannten und Verwandten unter.

Nach ersten groben Schätzungen ist ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell