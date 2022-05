Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter beleidigt und bespuckt

Lonsee (Alb-Donau-Kreis) (ots)

Ein 17-Jähriger hat am gestrigen Montagmorgen (02.05.2022) einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof Lonsee beleidigt und bespuckt. Am gestrigen Tag soll der 17-jährige kroatische Staatsangehörige gegen 06:45 Uhr zunächst versucht haben ohne einen erforderlichen Mund-Nase-Schutz in den Regionalzug nach Ulm zu steigen. Der Zugbegleiter des Regionalexpresses sprach den Jugendlichen daraufhin offenbar an und forderte ihn auf eine Maske aufzusetzen. Dieser Aufforderung kam der 17-Jährige wohl nicht nach nicht, weshalb ihm die Fahrt mit dem Zug verweigert wurde. Daraufhin soll der Beschuldigte den 54-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn verbal beleidigt und ihm anschließend in das Gesicht gespuckt haben. Gegen den Jugendlichen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung.

