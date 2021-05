Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Vorfahrt missachtet

Zwei Autos stießen am Mittwoch in Regglisweiler zusammen.

Gegen 17.15 Uhr fuhr die 66-Jährige in der Mittelstraße. Die Fahrerin des Mercedes bog nach links in die Zollbergstraße ab. In der Zollbergstraße fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Fiat und hatte Vorfahrt. Den übersah die Mercedes-Fahrerin. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzte gab es nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

