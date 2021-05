Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Kind stößt mit Auto zusammen

Leichte Verletzungen zog sich ein Sechsjähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Berghülen zu.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr war ein 55-Jähriger Autofahrer im Wacholderweg in Richtung Weidenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Friedensstraße wollte ein Sechsjähriger die Straße überqueren. Das Kind war mit einem Cityroller unterwegs und hatte nicht auf das Auto geachtet. Der Pkw prallte gegen Jungen. Der trug dabei leichte Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an dem Mercedes schätzt die Polizei auf ungefähr 1.000 Euro.

