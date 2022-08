Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Silageballen aufgeschlitzt - Hinweise ++ Lüchow - WhatsApp-Betrugsmasche erneut "erfolgreich" - Hinweise der Polizei ++ Rehbeck - Diesel aus Generator entwendet - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 17.08.2022

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung nach verbalem Streit

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am 16.08. gegen 15:00 Uhr innerhalb einer Wohnung im Stadtteil Neu-Hagen. Ein 57-Jähriger und seine 52-jährige Partnerin gerieten in einen Streit, woraufhin es zu gegenseitigen Körperverletzungen kam. Beide wurden leicht verletzt. Der 57-Jährige war erheblich alkoholisiert, sodass ein Atemalkoholtest mehr als 2,3 Promille ergab. Dieser erhielt einen Platzverweis für die Wohnung seiner Freundin. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Embsen - Ortsschild erneut entwendet - Zeugenhinweise

Das Ortsschild der Gemeinde Embsen an der Heinser Straße wurde erneut durch Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 15.08. und dem 16.08. entwendet. Bereits einen Monat zuvor wurde das Ortsschild entwendet (siehe Pressmitteilung vom 19.07.2022) und bereits durch ein Neues ersetzt. Der Sachschaden liegt bei gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Schule - Hinweise

Zwischen dem 12.08. und dem 15.08. brachen Unbekannte in eine Schule in der Grad-Schenk-von-Stauffenberg-Straße ein. Aus einer Tür im Gebäude wurde eine Scheibe entfernt und einige Räume durchwühlt. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! - Übergeben Sie keine Wertsachen

Gleich mehrere Bürgerinnen und Bürger in Lüneburg wurden im Verlaufe des 16.08. durch Falsche Polizeibeamte per Telefon kontaktiert. Der Anrufer gab sich unter anderem gegenüber einer 88-Jährigen als Polizist aus und suggerierte, dass es in der Nachbarschaft zu diversen Einbrüchen gekommen sei und die Wertsachen der 88-Jährigen nun gefährdet seien. Alle Angerufenen, meist Seniorinnen und Senioren, erkannten den Betrugsversuch, legten auf und gaben keine Daten heraus.

Die Polizei mahnt abermals und warnt vor den Anrufen "Falscher Polizeibeamter"

EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl

Bei diesen Anrufen erscheint oft die "110" auf dem Display der Opfer, um Seriosität vorzutäuschen und Vertrauen zu erschleichen. Anstatt der 110 könnte aber auch eine andere örtliche Telefonnummer zu sehen sein. Die Täter manipulieren technisch die Anzeige der Telefonnummern ihrer Opfer mit dem sogenannten "Call-ID-Spoofing". Die Betrüger fordern mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik wäre z. B., dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen. Sie werden mit Hilfe des Telefonbuchs bzw. der enthaltenen Vornamen dieser Altersgruppe zugeordnet.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Die Polizei ruft niemals unter der Telefonnummer 110 an! - Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)!

- Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein!

- Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen!

- Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen

- Gespräch sofort beenden!

- Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren!

- Über Telefonprovider persönliche Datensätze aus dem Telefonbuch (Online und Druck) löschen lassen

- Täter suchen hier gezielt nach Namen vermeintlich älterer Menschen!

- Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Bleckede - Silageballen aufgeschlitzt - Hinweise

In der Nacht vom 16.08. auf den 17.08. schlitzten Unbekannte im Bereich der Straße Langer Weg insgesamt acht dort gelagerte Silageballen auf, sodass diese unbrauchbar gemacht wurden. Der Sachschaden liegt bei 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - WhatsApp-Betrugsmasche erneut "erfolgreich" - Hinweise der Polizei

Am gestrigen Tag erhielt eine 66-jährige Lüchowerin per WhatsApp eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Der Schreiber gab sich als ihr Sohn aus und teilte im Verlaufe des Chat-Verlaufes mit, dass er einen Geldbetrag für eine dringende Überweisung benötige. Daraufhin überwies die 66-Jährige über 2000 Euro auf ein ihr unbekanntes Konto. In der Folge bemerkte diese den Betrug, sodass sie ihrer Bank rechtzeitig Bescheid geben konnte und diese das Geld glücklicherweise zurückholten.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. Grundsätzliche Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch

- (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Sollten sie Opfer eines solchen Betruges geworden sein:

- Kontaktieren Sie unverzüglich Ihre Bank, eventuell lässt sich das überwiesene Geld zurückholen.

- Sichern Sie den gesamten Chatverlauf.

- Notieren Sie sich die Daten des Empfängerkontos / Sichern Sie den Überweisungsträger.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Gusborn - Brennende Strohballen am Feldrand - Jugendliche melden sich bei der Polizei

Aus zunächst ungeklärter Ursache gerieten am 16.08. gegen 22:30 Uhr gut 200 Strohballen an einem Feldrand an der Kreisstraße 29 in Brand. Die Strohballen brannten vollständig aus, sodass ein Sachschaden von gut 4000 Euro entstand. Für die Löscharbeiten waren die Feuerwehren Quickborn, Dannenberg und Gusborn im Einsatz. Durch einen Brandentdecker konnten in unmittelbarer Nähe zum Brandort mehrere Jugendliche gesichtet werden. Die drei Jugendlichen im Alter von 14 Jahren meldeten sich am heutigen Tag bei der Polizei und teilten mit, dass vermutlich der Funkenflug einer Zigarette ursächlich für den Brand war. Die Jungen löschten nach ersten Erkenntnissen den durch den Funkenflug ausgelösten kleinen Brand im Bereich des Feldes mit Wasser und entfernten sich daraufhin. Erst im Nachgang sahen diese das Großaufgebot der Feuerwehr. Die Polizei ermittelt derzeit aufgrund einer fahrlässigen Brandstiftung gegen die Jugendlichen.

Rehbeck - Diesel aus Generator entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 16.08. auf den 17.08. entwendeten Unbekannte aus einem Dieselgenerator, welcher sich in unmittelbarer Nähe zur Kreisstraße 2 befand, gut 650 Liter Dieselkraftstoff auf bislang unbekannte Weise. Die Diebe flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei über 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Scheibe vom Pkw eingeschlagen - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 16.08. auf den 17.08. schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines geparkten Pkw Chevrolet in der Straße An den Gärten Ecke Jeetzeler Straße ein. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Junge Frauen nach Körperverletzung leicht verletzt

Zu einer Körperverletzung kam es am 16.08. gegen 18:00 Uhr im Bereich des Brunnens am Schnellenmarkt. Ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 28-Jähriger schlug aus bislang ungeklärter Ursache zwei junge Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren, sodass diese leicht verletzt wurden. Die beiden Frauen saßen am Brunnen und wurden von dem vermutlich verwirrten 28-Jährigen unvermittelt angegriffen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem erhielt der 28-Jährige durch die Polizeibeamten einen Platzverweis.

Uelzen - Brennende Pappe aus Wohnung geworfen - niemand verletzt

Am Abend des 16.08. wurde vermutlich durch einen 21-Jährigen ein brennendes Pappstück aus einer Wohnung am Hammersteinplatz geworfen. Am Boden entzündete sich dieses weiter und flammte auf. Durch Passanten konnte das kleine Feuer mit einer Decke gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - Nach Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen

Zu einer Sachbeschädigung kam es am 17.08. gegen 11:00 Uhr im Bereich des Rathauses am Herzogenplatz. Ein 36-Jähriger zerkratzte mit seinem Schlüssel eine dortige Scheibe. Bereits zuvor ist der Verursacher durch aggressives Verhalten in der Innenstadt aufgefallen, weswegen dieser durch Polizeibeamte bereits einen Platzverweis erhielt. Um diesen durchzusetzen, wurde der 36-Jährige in Gewahrsam genommen. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell