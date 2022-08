Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Farbschmierereien an Verkehrszeichen ++ Pkw beschädigt - Jugendliche in der Nähe festgestellt ++ Sachbeschädigungen an Schule - diverse Fenster beschädigt ++ "Achtung!" -> WhatsApp-Betrugsmasche

Presse - 19.08.2022 ++

Lüneburg

Deutsch Evern - Farbschmierereien an Verkehrszeichen - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 14.08. und dem 17.08. beschädigten Unbekannte zwölf Verkehrszeichen im Bereich Deutsch Evern. Unter anderem in den Straßen Am Tiergarten, Rote Schleuse und Uelzener Straße wurde Verkehrszeichen für gemeinsame Geh- und Radwege beschädigt, indem diese mit Farbe beschmiert wurden. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Adendorf - Gartenarbeiter fordern horrenden Geldbetrag - Polizei warnt!!

Am Nachmittag des 18.08. führte eine Gruppe von fünf reisenden Handwerkern Gartenarbeiten in einem Garten einer 81-jährigen Adendorferin durch. Nach gut zwei Stunden Arbeit forderten die Arbeiter einen Betrag von 2500 Euro. Die Seniorin begab sich daraufhin zur Bank und erzählte dort den Hintergrund für das Abheben des Geldes. Gemeinsam mit den Bankmitarbeitern wurde die Polizei informiert und die Wohnanschrift der Seniorin aufgesucht. Fünf Arbeiter im Alter von 31, 43, 54, und 61 Jahren konnten festgestellt werden. Eine Strafanzeige wegen Betrug bzw. Wucher wurde eingeleitet. Das Geld wurde durch die Seniorin nicht bezahlt.

Hintergrund:

Parallel warnt die Polizei seit geraumer Zeit vor dubiosen Handwerksangeboten. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder reisende Handwerker größtenteils im ländlichen Gebiet unterwegs waren und ihre Arbeiten (u.a. Dacharbeiten und -Klempnerei, Terrassen- und Steinreinigungsarbeiten, Betonarbeiten, etc.) spontan vor Ort "über den Gartenzaun" für einen Schnäppchenpreis angeboten haben, tauchten in verschiedenen regionalen Zeitungen in den letzten Tagen und Wochen Hochglanzprospekte bzw. -flyer unterschiedlicher Firmen für Gebäude-, Stein- und Terrassenreinigungsarbeiten auf. Überprüfungen der Kontaktdaten und -adressen ergaben, dass diese Firmen zum Teil unter den angebenden Adressen nicht existent/gemeldet sind.

Im Frühjahr und Sommer ist Gartenzeit. Da trifft es gut, freundliche Herren und Damen sprechen einen an am Gartenzaun, ob man nicht für ein vermeintliches kleines Geld den Garten mal eben auf Vordermann bringen dann. Das Angebot klingt verlockend, nur für ein paar tausend Euro wird alles fertiggemacht. Auf einem Notizzettel steht etwas von Gartenarbeiten und dass man Geld erhalten habe für den Auftrag. Keine Firmenanschrift, keine Bankverbindung, keine Verantwortlichkeiten, macht nix, muss ja schnell gehen! Ruck zuck wird der Pritschenwagen, das Kennzeichen stammt nicht aus der Region und ein Firmenlog fehlt auch, entladen und es geht überfallartig ans Werk an allen Ecken/Rundungen des Gartens. Doch plötzlich werden die Arbeiten beendet, weil angeblich Material fehlen würde, was noch geholt werden müsste. Alles wird eingeladen, auch die eigenen Gartengeräte des Auftraggebers und die Truppe kommt nicht wieder. Geld weg, Gartengeräte weg und der Garten gleicht einer Baustelle!

Hinter auf den ersten Blick möglichen Schnäppchen verbergen sich oftmals Kostenfallen, so dass die Polizei rät, sensibel entsprechende Firmen und Angebote genau zu prüfen und mit möglichen Angeboten von Handwerksfirmen aus der Region mit gutem "Leumund" zu vergleichen.

Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Ziel dieser unliebsamen Besucher ist es, in die Wohnung gebeten zu werden; denn dort sind in aller Regel weder Zeugen noch andere Personen zu erwarten, die die eigenen Pläne durchkreuzen könnten. Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Der durch sie verursachte finanzielle Schaden ist oft nicht wieder auszugleichen. Achtung Eigenheimbesitzer - Lehnen Sie jegliche Angebote von Wanderarbeitern ab, die Ihnen spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten. Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und werden oftmals nicht beendet bzw. unsachgemäß ausgeführt. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus!

Parallel rät die Polizei:

- Machen Sie keine Haustür/Gartenpfortengeschäfte

- Lassen Sie sich ein genaues schriftliches Angebot gebeten

- Holen Sie sich Vergleichsangebote

- Leisten Sie niemals Vorkasse vor Ort oder legen Geld für Materialien aus

- Notieren Sie sich die Personalien des Anbieters und des mitgeführten Kraftfahrtzeuges

Bei Auftreten entsprechender "dubioser reisender Handwerker" wenden Sie sich gerne an die Polizei - Notfall unter 110.

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzung eskaliert - Verursacher in Gewahrsam genommen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 18.08. gegen kurz nach 20:00 Uhr im Bereich der Straße Vor dem Roten Tore. Ein 25-Jähriger schlug nach ersten Erkenntnissen einen 21-Jährigen. Auch bei Eintreffen der Polizeibeamten schlugen sich die Beteiligten weiter. Nur unter Anwendung von Reizgas durch die Polizeibeamten konnte die Situation entschärft werden. Der 25-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Pkw beschädigt - Jugendliche in der Nähe festgestellt - Hinweise

Am 18.08. gegen 23:00 Uhr wurde ein Pkw Peugeot 206 im Bereich Volgershall durch zunächst Unbekannte beschädigt. Dies wurde durch eine Zeugin beobachtet und die Polizei informiert. Die Verursacher flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnten vier junge Männer bzw. Jugendliche festgestellt werden, welche gegebenenfalls dafür verantwortlich waren. Die Ermittlungen dauern an. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Lüneburg - Sachbeschädigungen an Schule - diverse Fenster beschädigt - Hinweise

Vermutlich seit dem 05.08. wurden diverse Fensterscheiben durch Unbekannte im Bereich der Integrierten Gesamtschule Kaltenmoor in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße zerstört. Durch den zuständigen Hausmeister wurde gemeldet, dass die Fensterscheiben auf bislang ungeklärter Ursache beschädigt wurden, sodass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Geborgener 65-Jähriger aus der Ilmenau vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme verstorben (siehe Meldung vom 15.08.2022)

Nach derzeitigen Ermittlungen ist der am 15.08. aus der Ilmenau totgeborgene 65-jährige Lüneburger aufgrund gesundheitlicher Probleme verstorben. Gemäß der ausgewerteten Hinweise und des vorliegenden Spurenbildes ist es sehr wahrscheinlich, dass der Mann bereits in den Abendstunden des 13.08. im Bereich der Ilmenau, vermutlich aufgrund von Herzproblemen, zusammengebrochen war und ins Wasser fiel.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Achtung!" -> WhatsApp-Betrugsmasche - Seniorin veranlasst mehrere Überweisungen - Tipps der Polizei

Gleich mehrere Kontotransaktionen veranlasste eine Seniorin Anfang der Woche, nachdem Betrüger die 74-Jährige per WhatsApp am 15. Und 16.08.22 kontaktiert hatten. Der Schreiber gab sich als Angehöriger in einer Notsituation aus und teilte im Verlaufe des Chat-Verlaufes mit, dass er einen Geldbetrag für eine dringende Überweisung benötige. Daraufhin überwies die Seniorin in verschieden Transaktionen einige tausend Euro auf ein ihr unbekanntes Konto.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. Grundsätzliche Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch

- (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Sollten sie Opfer eines solchen Betruges geworden sein: - Kontaktieren Sie unverzüglich Ihre Bank, eventuell lässt sich das überwiesene Geld zurückholen. - Sichern Sie den gesamten Chatverlauf. - Notieren Sie sich die Daten des Empfängerkontos / Sichern Sie den Überweisungsträger. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Uelzen

Wrestedt, OT. Esterholz/Stederdorf - Flächenbrand in Waldgebiet - Feuerwehr im Löscheinsatz - Polizei ermittelt

Zu einem Brand in dem Waldgebiet nahe Esterholz/Stederdorf kam es in den Mittagsstunden des 18.08.22. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Streitigkeiten am ZOB - Platzverweis

Zu Streitigkeiten zwischen zwei 40 und 58 Jahre alten Männern aus Uelzen kam es in den Abendstunden des 18.08.22 in der St.-Viti-Straße am ZOB. Dabei soll es gegen 21:15 Uhr um Betäubungsmittel gegangen sein. Alarmierte Polizeibeamte konnten keine Drogen feststellen. Zu körperlichen Übergriffen kam es nicht. Die Beamten mussten jedoch dem 58-Jährigen ein Platzverweis aussprechen.

Wriedel, OT. Arendorf/Uelzen- ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 18.08.22 in der Ortschaft Arendorf. Dabei waren insgesamt zwei Fahrer zu schnell unterwegs.

In den Morgenstunden des 18.08. kontrollierten Beamten auch in der Ripdorfer Straße in Uelzen. Dort waren insgesamt sechs Fahrer im 30 km/h-Bereich zu schnell unterwegs.

